Omin päin, omin luvin. 14 taiteilijan teoksia Neliö-Galleriassa Oulussa, Asemakatu 37, 26.3. saakka.

Gallerian kahteen kerrokseen levittäytynyt 14 graffiti- ja katutaiteilijan näyttely on runsas mutta sopuisa. Ehkä teosten luonteva toisiinsa lomittuminen on seurausta myös katutaiteen toimintaperiaatteista – kaikille on tilaa.