Iikkamatti Haurun teossarja Contraction Horizon, 2023, digitaalinen printti, arkistokelpoinen puuvillapaperi.

Kuvat

Iikkamatti Haurulla (s. 1997 Muhos) ja Alexi Johnstonella (s. 1999 Harare, Zimbabwe) on kummallakin taustallaan taideopinnot Ringling Collage of Art and Designissa Floridassa.

Hauru on erikoistunut uuden median taiteeseen.