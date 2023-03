Kuusisaaren tapahtumapuistossa pidetään lasten talvitapahtuma lauantaina 18. maaliskuuta, kaupunki tiedottaa.

Tapahtumapuiston alue hiihtolatuineen on varattu kello 11–14 tilaisuuden käyttöön. Tapahtuman järjestävät Oulun seudun Lions-clubit.

Ohjelmassa on poniajelua, keppihepparata, heppatohtori, nallelääkäri, mäenlaskua ja hiihtoa. Paikalla on poliisi- ja paloauto. Tarjolla on myös kahvia ja makkaraa pikkurahalla.

Raatin uimahallin kävijöitä pyydetään huomioimaan tilaisuus sekä alueen parkkipaikkojen rajallisuus. Kaupunki suositteleekin paikalle saapumista kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä.