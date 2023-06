Oulun Kuusisaaressa vietetään tulevana viikonloppuna Varjo-festivaalia. Tapahtuman vuoksi ei tällä kertaa jouduta sulkemaan Raatin ja Tuiran välistä pyörätietä.

Usein tapahtumien aikana kyseinen pyörätie on ollut suljettuna. Se on aiheuttanut myös keskustelua, sillä kiertotiet esimerkiksi Tuiran silloilta pidentävät matkaa huomattavasti.

Pro Piknik Festivals oy:n promoottori Ilpo Sulkala kertoo, että pyörätie pidetään auki kaupungin toiveesta.

Tapahtumapaikan kohdalla Kuusisaaressa on kuitenkin pieni kiertotie parkkipaikan kautta. Tavoitteena on pitää liikenne turvallisena, sillä samoilla kohdilla on festivaalin sisääntuloväylä.

Kiertotie otetaan käyttöön perjantaina aamulla, sillä festivaali avaa ovensa kello 14.

Tapahtuman purkaminen sunnuntaista eteenpäin ei aiheuta myöskään teiden sulkemista, mutta paikalla joudutaan liikennöimään esimerkiksi kuorma-autoilla.