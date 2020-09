Kuva kadonneesta Kari Vornasesta. Kuva: Poliisi

Poliisi etsii Haapajärvellä kadonnutta kuusikymppistä miestä. Poliisin mukaan hän on kadonnut maanantaina 28. syyskuuta noin kello 11–12 aikaan.

Poliisi kertoo, että kadonnut Kari Vornanen on 62-vuotias, hoikka ja 175 senttimetriä pitkä. Hänellä on vaalea parta ja poliisin mukaan hän on todennäköisesti pukeutunut maastohousuihin, ruskeaan bleiserin tyyliseen takkiin sekä kumisaappaisiin.

Kadonnut on liikkeellä pinkillä tai punaisella Jopon tyylisellä polkupyörällä, jossa on tarroja. Poliisin mukaan mies saattaa liikkua Haapajärven ja Pyhäjärven välillä.

Akuutit havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Vihjeet voi soittaa poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194.