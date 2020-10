Oulu

Markku Hylkilän (vas.) ja Ville-Pekka Jokisen tavoite on nostaa Oulu Superpesis-kartalle kaudeksi 2022. Kuva: Jarmo Kontiainen

Tuokiokuva kuuden vuoden takaa: pelaajauransa lopettanut Markku Hylkilä tarttuu Lippo Pesiksen viuhkaan ja Ville-Pekka Jokinen palaa kotikaupunkiinsa tavoitteenaan palauttaa oululainen pesäpallo takaisin pääsarjaan.

Kuudessa vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon. Lippo Pesis on konkurssissa. Hylkilä on näyttänyt pari vuotta merkkiä Vimpelin Vedossa. Jokinen ehti lopettaa pesäpallon pelaamisen ja siirtyä kuntoliikunnan pariin.