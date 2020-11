Tanssiteoksessa Out of Urgency on kuusi tanssijaa ja neljä eri yleisöä reaaliajassa livestriimausteknologian avulla. Yhteistyössä ovat mukana Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä. Kuvassa tanssijat Henna Räsänen (vas.) Suomesta ja Maya Mi Samuelsen Norjasta.

Kuva: Janne-Pekka Manninen