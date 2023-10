Vuosi sitten Kuuselan perheeseen kuului vanhempien lisäksi yksivuotias poika ja kaksi koiraa. Perhe punnitsi tarkkaan jokaisen ostoksensa ja säilytti kaikki ostoskuitit.

Sen jälkeen perheessä on tapahtunut muutoksia. Toinen koirista kuoli leikkauksessa viime vuonna. Aku Kuusela opiskelee ja Miia Kuusela on vanhempainvapaalla hoitamassa kahden kuukauden ikäistä vauvaa.

Rahaa on siis entistä vähemmän, joten kulunut vuosi on vaatinut aiempaakin tiukempaa säästämistä.

– Kuten kaikilla muillakin, myös meillä on arjessa näkynyt hintojen nousu, Miia Kuusela kertoo.

– Tarkoituksena on, että jompikumpi meistä on kotona siihen asti, kunnes vauva on lähemmäs kahden vuoden ikäinen. Tämä on mahdollista nimenomaan tarkalla taloudellisella suunnittelulla. Heti kun tiesimme mieheni jäävän opiskelemaan, laskimme uudelleen kaikki pakolliset menot ja pyrimme karsimaan ne minimiin.

Kuusela kertoo, että aiempaa tiukempi pennin venytys tarkoittaa perheen kohdalla käytännössä sitä, ettei kotiin hankita mitään tavaraa ilman todellista tarvetta.