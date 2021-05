Pikkaraisentie huhtikuun puolivälissä tänä vuonna. Lukijan kuva. Kuva: Juha Veteläinen

Sorateillä on tällä hetkellä poikkeuksellisen paha kelirikko Kuusamossa. Tierunkojen sulaminen on paikoin vienyt kantavuuden tieltä ja henkilöautoillakin on vaikea liikkua, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus tiedottaa.

Tiet on pyritty pitämään läpikuljettavassa kunnossa ajamalla mursketta.