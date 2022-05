Kuva Kuusamon Suurpetokeskuksesta viime kesäkuulta, jolloin Paula-myrsky kaatoi aitauksia. Kuva: Monica Hepo-oja

MTV kertoi torstaina lukuisista epäkohdista, joita on viimeisen kymmenen vuoden aikana paljastunut Kuusamon Suurpetokeskuksessa tehdyissä viranomaistarkastuksissa. Tarkastuskertomusten mukaan Suurpetokeskuksessa on laiminlyöty eläinsuojelulain velvoitteita ja eläimistä on tehty eläinsuojeluilmoituksia.

Eläinten huonokuntoisista aitauksista on huomautettu lukuisia kertoja ja keskuksessa on paljastunut myös eläinten huolenpidon laiminlyöntiä sekä sisäsiittoisuutta.