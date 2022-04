Yöjunan liityntäliikenne Kemijärven ja Kuusamon välillä alkaa kesäkuussa. Kaikille avointa liityntäliikennettä ajetaan aikataulun perusteella ympäri vuoden lähes kaikkina päivinä.

Liityntäliikenteen vuorojen aikataulut on suunniteltu palvelemaan erityisesti junaliikenteen jatkoyhteyksiä. Vuoroja voidaan hyödyntää kuitenkin myös Kuusamon sisäisinä asiointi- ja opiskeluyhteyksinä Kuusamon ja Käylän välillä. Lisäksi vuoroilla on Kuusamossa ja Kemijärvellä ajopäivistä riippuen vaihtoyhteyksiä muuhun liikenteeseen.



Liityntäliikenteen vuoroja ajetaan maanantaista sunnuntaihin ympäri vuoden yksittäisiä pyhäpäiviä lukuun ottamatta. Vuoro Kemijärven rautatieasemalta Kuusamoon lähtee yöjunan saavuttua kello 9.15 ja perille Kuusamoon saavutaan klo 11.40.



Paluuvuoro Kuusamosta Kemijärvelle lähtee kello 16.20 ja Kemijärven rautatieasemalle saavutaan kello 18.45. Vuorot kulkevat Suomutunturin, Käylän sekä Rukan kautta.

Kuusamossa vuorojen lähtö- ja päätepisteenä on Kelantie, Kuusamon linja-autoaseman kautta ei ajeta.



Liityntäliikenteen vuoroissa käyvät kertaliput eri alennusryhmineen. Lisäksi vuoroissa on varauduttu myös suurikokoisten matkatavaroiden, kuten polkupyörien kuljettamiseen.



Kesäkuun 6. päivän alkavat uudet vuorot on hankkinut Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus. Vuoroja liikennöi Rukan Taksi ja Huoltopalvelu Oy Saapunki. Liikennöintisopimus on voimassa kesäkuuhun .2023 asti, ja sopimusta on mahdollista jatkaa optiolla enintään kaksi vuotta.