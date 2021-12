Kuusamon Alko on kiinni viikonlopun ajan. Avataanko maanantaina, ei ole vielä tiedossa. Kuva: Kaisa Vänskä

Kuusamon keskustan Alko on kiinni ainakin tänään ja huomenna. Tällä hetkellä on käynnissä selvittämistyö, millaiset vahingot tila on kärsinyt, Kaija-Leena Kerkelä, Alkon Pohjois-Suomen alueen palvelujohtaja, kertoo.

– Lähinnä vahingot kohdistuvat rakenteisiin, kun on jouduttu käyttämään vettä ja sprinklerit ovat menneet päälle. Alko avataan niin pian kuin mahdollista, mutta tässä vaiheessa ei vielä uskalla sanoa, milloin.

K-Citymarket pääsi avaamaan aikataulussa tapahtuneesta huolimatta, tavaratalopäällikkö Niko Täck kertoo.

Vielä kymmenen maissa ilmassa leijui mieto savun haju, mutta ihmisiä oli asioimassa kaupassa normaalisti.

– Palo ei vaikuta millään tavalla Citymarketin toimintaan, kaikki vahinko tapahtui kokonaan Alkon tiloissa, Täck sanoo.

Tältä näytti perjantaina aamupäivällä Alkon pääoven viereisessä tilassa. Kuva: Kaisa Vänskä

Kuusamon Citymarketin yhteydessä sijaitsevassa Alkossa syttyi perjantain vastaisena yönä tulipalo.

Automaattinen sprinkler-järjestelmä sammutti palon ja pelastuslaitos teki jälkisammutuksen.

Päivystävä palomestari Ville Määttä kertoo, että alustavien palontutkimusten mukaan palo sai alkunsa pistorasiasta tai sähköjohdosta. Varsinaiset palovahingot rajoittuivat syttymiskohtaan. Palosta ja sprinkleristä aiheutui kuitenkin savu- ja vesivahinkoja.

Määtän mukaan vettä valui Alkoon ja viereiseen myymälätilaan. Citymarketin myymälätiloihin ei päässyt vettä, mutta savun haju levisi koko rakennukseen.

Palosta tuli ensimmäinen hälytys puoli yhden jälkeen yöllä. Pelastuslaitoksella meni sammutus- ja vahingontorjuntatöihin noin kolme tuntia.

