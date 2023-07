Radio Kaleva

Musiikin teko on muuttunut paineettomaksi ja keikkoja tehdään aina kun se tuntuu hyvältä. Elokuun alussa bändin voi nähdä vaikkapa Kuusamon hylätyllä golfkentällä, Epäjohdonmukaisten tanssiaisten avajaiskonsertissa.

Oulusta Kuusamoon muuttanut solisti kertoo haastattelussa senkin, miltä tuntuu soittaa keikka Nelivitosessa.

Toimittajana jutussa on Ville Muikkula.

Otsikkoa muokattu: Zero Nine on kuusamolainen, ei oululainen bändi kuten ensin otsikoitu.