Kuusamon kaupunginvaltuuston hilpeyttä herättänyt ja kiitosta kerännyt moniääninen yhteislaulu En etsi valtaa loistoa sai jatkoa, kun valtuuston puheenjohtaja Mika Määttä haastoi Pudasjärven kaupunginvaltuuston tekemään perässä.

– Meillä on Kuusamossa pitkä perinne, että laulamme valtuustovuoden päätteeksi aina laulun. Takana on pitkä vuosi ja olemme välillä olleet valtuustossa asioista eri mieltä. Olemme joutuneet tekemään paljon tiukkoja ja vakavia päätöksiäkin. Joku kevennys hyvä on kehittää, Määttä kertoo.