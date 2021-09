SPR:n Oulun osaston Terveyspiste toimii jälleen pitkän, koronatilanteen aiheuttaman tauon jälkeen. Ovenkahvassa terveyspisteen vetäjä Terttu Teppo. Kuva: Laura Seppä

Vapaaehtoisvoimin pyörivä SPR:n Terveyspiste on Oulussa taas ihmisten käytössä. Koronan saapuminen hyydytti toiminnan täysin toissa maaliskuussa, joten tauko on ollut pitkä.

Paussia lukuun ottamatta perinteikkäällä Terveyspisteellä alkaa olla takanaan jo vuosikymmenen mittainen taival. Kymmenvuotisjuhlat ovat toiveissa joulukuun lopulla, jos vain tilanne sen silloin sallii.

Terveyspisteen vetäjän Terttu Tepon mukaan paikan päälle vetää ihmisiä hyvin inhimillinen tarve – kuulluksi tuleminen. Perjantaisin pisteellä voi pistäytyä parin tunnin ajan kuka tahansa. Vapaaehtoiset sairaanhoitajat antavat tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta sekä mittaavat verenpainetta. Heidän kanssaan voi myös keskustella luottamuksellisesti.

– Tärkeintä on kuitenkin se, kun ihmiset saavat vaihtaa kuulumisia. Sen huomaa siitä, kun moni sanoo pois lähtiessä, että menipä aika pian ja olipa mukava jutella. Ihmiset ovat yksinäisiä. Täällä on saanut seurustella ja juoda samalla kavit. Juttelu on suurimmaksi osaksi syy, miksi tänne tullaan, Teppo kertoo.

"Tarvetta tälle on"

Tällä hetkellä seurassa poriseminen on Terveyspisteellä kuitenkin rajoitettua, sillä koronatilannetta pidetään silmällä ja toimitaan sen edellyttämällä tavalla. Terveyspiste haluttiin kuitenkin avata, ja toiminta on lähtenyt liikkeelle pienimuotoisesti. Kävijöitä löysi paikan päälle jo ensimmäisellä aukiolokerralla.

– Näkisin, että tarvetta tälle on, Teppo toteaa.

Kävijöillä ei välttämättä ole tarvetta kysellä neuvoja, mutta sairaanhoitajien taidoille on vuosien varrella ollut myös tarvetta. Teppo muistelee, että pari kertaa on asiakkaan verenpainetta mitattaessa käynyt ilmi, että lukemat huitelevat huomattavan korkealla. Tällaisessa tilanteessa kävijää ohjataan eteenpäin saamaan tarvittavaa apua.

Sopii eläkkeellä oleville hoitajille

Normaaliaikana Terveyspisteellä on pidetty myös erilaisia esitelmiä terveyteen liittyvistä aiheista. Toiminnan tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yksinäisyyden lievittäminen.

Vapaaehtoisilla tulee olla sairaanhoitajan koulutus. Toiminta sopii mainiosti esimerkiksi eläkkeellä oleville hoitajille. Vapaaehtoiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja huolehtivat vuorollaan käytännön järjestelyistä. Vuorot jaetaan vapaaehtoisten kesken, joten toiminta ei vaadi jatkuvaa sitoutumista.