OULU

Kuun pimeä puoli rullaa omalla painollaan. Parissa vuodessa yhtye on julkaissut jo toisen levynsä, ja kolmas on aluillaan. Kuva: Miikka Pyy

Yhdeksän erilaista suomirokkibiisiä ja intro. Tuottelias bändi Kuun Pimeä Puoli on julkaissut parin vuoden sisään jo toisen pitkäsoittonsa suoratoistopalveluihin ja cd:nä.

Pariskunta Sanni ja Jarmo Luttiselta alkoi syntyä matskua, joka ei istunut muihin sen hetkisiin viritelmiin. Tarkoituksena oli aluksi tehdä projektiluontoisesti yhden levyn mittainen lento musiikkimaailman taivaalle. Toisin kävi.

– Musiikkia tuli vain lisää, ja homma rullasi porukalla. Tehtiin sitten toinenkin pitkäsoitti, ja kolmas on alullaan, Sanni Luttinen naurahtaa.

Levyn kaikki kappaleet on julkaistu jo sinkkuina. Viimeisiin niistä, Mitä jää, kertoo siitä ristiriidasta, kun ei millään haluaisi omassa tyytyväisyyskuplassaan nähdä tai kuulla, mitä kauheuksia ympärillä tapahtuu. Ihminen ummistaa mieluummin silmänsä kaikelta ja pitää kiinni omasta pienestä totuudestaan vaikka maailman loppuun asti.

Ideat talteen kesken päivän

Sanoitukset tekee pitkälti Sanni Luttinen. Hän työskentelee Oulun teatterilla järjestäjä-kuiskaajana. Joskus idea puskee päälle kesken työpäivän.

– Saatan tehdä luurangon sanoituksesta, ja illalla Jarmolla voi olla siihen ympärille jo kaikkea muutakin. Yhdessä bändin kanssa kehitetään biisejä eteenpäin. Pohjia tulee myös muilta samalla lailla, Sanni Luttinen kertoo.

Ainekset musiikkiin löytyvät ympäröivästä elämästä, kaikesta siitä, mitä näkee, kuulee ja lukee. Kaikupohjaa kertyy myös muun muassa dokumentaarisia ohjelmia katsomalla.

– Olisin halunnut osata kirjoittaa proosaa, mutta en osaa. Sitä tiivistää asiat liian lyhyeen, Sanni Luttinen toteaa.

Lähipiiriä hän hyödyntää tarpeen tullen. Jos sanoitus jää jumiin tai tekee mieli pallotella ajatuksia, Luttinen ottaa yhteyttä ympärille.

– Näytän sanoituksia jollekin ja kysyn, tajuaako hän siitä mitään, tai mitä siitä tulee mieleen. Monesti käyn näitä asioita läpi jonkun kanssa ja keskustelen aiheista, Luttinen sanoo.

Kolahtavia aiheita

Yleisöltä tulee palautetta vaihtelevasti. Keikoilla ihmisten kanssa syntyy mielenkiintoisia keskusteluja. Jotkut aiheet kolahtavat syvälle, ja se näkyy viestitulvana.

– Koulukiusaamiseen liittyvästä Outo olento -kappaleesta tuli ihan henkilökohtaisia viestejä. Toivoisin, että ihmiset sanoisivat rohkeammin mielipiteensä. Biisit ovat oman hengen tuotteita, ja jos ne herättävät mielipiteitä suuntaan tai toiseen, se olisi mukavaa tietää, Sanni Luttinen toteaa.

Yhtyeen jälki on vaihtelevaa. Kaikilla bändin jäsenillä on oma musiikkimakunsa, ja sovituksista tulee sen mukaisia yhdistelmiä.

– Välillä on punkmeininkiä, välillä mennään räpin puolelle, välillä taas on eteerisempää, Sanni Luttinen kertoo.

Keikoille Kuun Pimeä Puoli ei ole juuri päässyt. Syypää on korona. Luttinen muistelee, että viimeisin keikka vedettiin syksyllä.

– Se on iso harmitus. Uudet biisit lähtevät elämään keikoilla. Tuntuu oudolta, kun niitä ei saa soittaa yleisölle, Luttinen toteaa.

Uusi levy on kuuntelussa muun muassa Spotidyssä ja YouTubessa. Kuuntelukerrat pompsahtavat aina uuden biisin myötä. Luttinen seuraa päivittäin, paljonko kuunteluita on kertynyt.

Hän on pyörinyt rokkipiireissä 13-vuotiaasta saakka. Ensimmäinen kosketus soittamiseen tuli veljen bändissä, jossa Luttinen opetteli soittamaan koskettimia.

– Tämä on mukavaa, luovaa hommaa. Harrastukseksi tätä ei voi oikein sanoa, koska tämä on niin kokonaisvaltaista. Tähän saisi uppoamaan vaikka kuinka paljon aikaa. Elämäntapahan tämä on, Luttinen toteaa.

Rinnalla kulkee myös ahkerasti kentällä kiertävä coverbändi Lokakuun linnut. Omien biisien osalta katse on nyt kuitenkin Kuun Pimeässä Puolessa.