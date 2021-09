Mainoskirjeitä on lähetetty ikäihmisille. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Vesa Joensuu

Kuuloliiton tietoon on tullut, että postitse ikäihmisille on lähetetty mainoskirjeitä, joissa on harhaanjohtavia lupauksia. Lähetetyissä markkinointikirjeissä väitetään myytävän tuotteen eli ultrafonisen kuulovahvistimen olevan monin verroin tavallista kuulokojetta parempi.

Liiton mukaan todellisuudessa kyse on halvahkosta kuulovahvistimesta, joka ei ominaisuuksiltaan ole kuulokojeen veroinen, ja se voi lisäksi vaarantaa jäljellä olevan kuulon.

– Oikea kuulokoje säädetään ja sovitetaan aina yksilöllisesti henkilön kuulovamman mukaan. Kuulokojeita on myös olemassa lukuisia erilaisia, eikä yksi kojemalli automaattisesti sovi kaikille, toteaa Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen.

Kuulovahvistinten liian voimakas vahvistusteho aiheuttaa käyttäjille kuulovammariskin, todetaan Eurooppalaisen audiologien keskusjärjestön selvityksessä.

Mainoskirjeessä todetaan, että koje lisälaitteineen on erikoistarjouksessa ja maksaa vain 119 euroa.

– Halvan hinnan pitäisi soittaa hälytyskelloja. Kuulokojeiden hinnat ovat huomattavasti korkeampia, ja ne myös kompensoivat kuulonlaskua kuulovahvistimia paremmin. Kuulokojeet kuuluu useimmiten saada maksutta julkisesta terveydenhuollosta, tai halutessaan ne voi hankkia myös suoraan kuuloalan liikkeistä.

Mainoksessa puhutaan professori Matti Kallialasta, jota todellisuudessa ei ole olemassa. Kuvitteellisten henkilöiden ohella kirjeessä viitataan tutkimuksiin, joiden perusteella tuotteen teho olisi todettu. Liitto sanoo, että todellisuudessa kirjeessä esitetyt luvut ja prosentit eivät perustu minkäänlaiseen tutkittuun tietoon.

Kuuloliiton tietoon on tullut saman tyyppisiä myyntikampanjoita aiemminkin. Vastikään on markkinoitu internetissä harhaanjohtavasti esimerkiksi kuuloa parantavaa korvasuihketta, jonka tehosta ei ole olemassa näyttöä.

– Näitä tuotteita markkinoidaan harhaanjohtavin ja perustelemattomin väittein. Mainoksissa pyritään vetoamaan tunteisiin ja tarjotaan ongelmaan helppo ja edullinen ratkaisu.

Tuotteiden harhaanjohtavaan markkinointiin on vaikea puuttua, sillä mainoskampanjoita pyörittävät yritykset saattavat sijaita EU-alueen ulkopuolella. Yhteystiedot huijauskampanjoihin saatetaan saada internetin kautta.

– Kuuloliitolla tai muilla järjestöillä ei ole mitään tekemistä tällaisten tuotteiden markkinoinnin kanssa. Emme koskaan luovuta jäsenten ja toiminnassa muutoin mukana olevien henkilöiden nimi- tai yhteystietoja kolmansille osapuolille.

– Jos kuulon kanssa on haasteita, kannattaa aina ottaa yhteyttä terveyskeskuslääkäriin tai työterveyshuoltoon. Myös Kuuloliitosta voi kysyä apua ja neuvoja.