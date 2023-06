Vuonna 2018 perustettu Valco valmistaa tuotteitaan nykyään Kiinassa, mutta yhtiö suunnittelee siirtävänsä kärkituotteidensa valmistuksen Puolangalle perustettavaan tehtaaseen. Arkistokuva. Kuva: Merja Ojala

Suomalainen hifi-valmistaja Valco suunnittelee kuuloke- ja kaiutintehtaan perustamista Puolangalle. Investoinnin laajuus on alkuvaiheessa yhtiön mukaan joitain satoja tuhansia euroja ja tavoitteena on avata tehdas vuonna 2025.

– Olemme innoissamme siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Koko yrityksen toiminta-ajan olemme halunneet aloittaa tuotannon Suomessa, kertoo Henri Heikkinen, toinen Valcon yrittäjistä yhtiön tiedotteessa.

Valco kartoittaa parhaillaan sopivia toimitiloja Puolangalta. Nykyisin Valcon tuotteet suunnitellaan Suomessa, mutta valmistetaan Kiinassa, ja yhtiön tarkoituksena on valmistaa tulevaisuudessa kärkimallinsa Puolangalla.

Yhtiö kertoo odottavansa tehdasprojektin luovan Puolangalle lisätyöpaikkoja pitkällä tähtäimellä: alussa noin puolenkymmentä työpaikkaa, mutta mittaluokan on tarkoitus kasvaa nopeasti. Valcon kokoonpano työllistää tällä hetkellä Kiinan tehtaalla noin 20 ihmistä, ja samaan kapasiteettiin pyritään Suomessa hyvin nopeasti.

– Valco on sitoutunut edistämään hankkeen toteutusta kaikin sen käytettävissä olevin resurssein. Puolanka on valikoitunut tehtaan sijainniksi, koska puolankalainen pessimismi on lähellä sydäntämme. Lisäksi Henri on Puolangalta ja jankkaa siitä koko ajan, sanoo Valcon Jani Rajaniemi.