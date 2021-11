Oulu

Kurvikuningatar-kilpailun voittajakolmikkoon kipusivat kurvikuningattareksi kruunattu Lea Mansikkaviita, ensimmäinen perintöprinsessa Maria Pohjoisaho (oik.) ja toinen perintöprinsessa Elina Pekkanen (vas.). Pekkasen vieressä myös missiemo Hanna Määttä. Kuva: Elegance Fashion Finland

Oululainen Maria Pohjoisaho, 42, kruunattiin lokakuussa ensimmäiseksi perintöprinsessaksi Kurvikuningatar-kilpailun finaalissa Iisalmessa. Kurvikuningattareksi valittiin Lea Mansikkaviita, 42, Iittalasta ja toiseksi perintöprinsessaksi Elina Pekkanen, 45, Jyväskylästä. Yleisön suosikiksi puolestaan kipusi ylöjärveläinen Johanna Riekkola, 42. Ensimmäistä kertaa järjestetty Kurvikuningatar-kilpailu on 40–60-vuotiaille naisille suunnattu kauneuskilpailu, jonka perustaja on Miss Plus koot -kilpailuakin pyörittänyt jyväskyläläinen Hanna Määttä.

Pohjoisaholle kilpailu oli ennen kaikkea voimaannuttava kokemus. Hän kertoo jo pelkästään kärkikymmenikköön pääsyn olleen hänelle voitto, joten valinta ensimmäiseksi perintöprinsessaksi vain kruunasi koko kokemuksen.

– Tutustuin kilpailussa aivan mahtaviin ihmisiin ja sain paljon uusia ystäviä. Kisakiertueella oli hieno huomata, kuinka kaikki kannustivat ja tukivat toisiaan, ­Pohjoisaho kertoo.

Kauneuskilpailut ovat Pohjoisaholle tuttuja jo entuudestaan, sillä hän on osallistunut aiemmin myös Lakeuden neito ja Miss Plus koot -kilpailuihin.

Itseinhosta rakastamiseen

Kurvikuningatar-kilpailuun Pohjoisahon saivat hakemaan halu haastaa itseään lisää ja tuoda esille kehopositiivisuutta.

– Haluan olla esikuva naisille ja välittää sanomaa siitä, että kaiken kokoiset, näköiset ja ikäiset naiset saavat näkyä ja kuulua.

Vaikka esiintyminen ja kuvattavana oleminen ovat nykyään Pohjoisaholle mielekästä puuhaa, ei hänen kehonkuvansa ole aina ollut positiivinen. Pohjoisaho kertoo kokeneensa ala-asteella hänen ulkonäköönsä kohdistuvaa kiusaamista, joka johti huonoon itsetuntoon ja jopa itseinhoon.

Vaikka Pohjoisaho on oppinut rakastamaan omaa kehoaan, on hänellä edelleen silloin tällöin myös vaikeita päiviä. Kuva: Maria Pohjoisaho

– Minua on arvosteltu muun muassa ihonvärini takia, sillä biologinen isäni on iranilainen ja minussa on tummia piirteitä.

Aikuisiällä puolestaan Pohjoisaho on kokenut epävarmuutta etenkin painostaan.

– Se oli todella raskasta aikaa, kun joutui koko ajan miettimään, että mitä itsessä pitäisi muuttaa näyttääkseen hyvältä.

Pohjoisahon mukaan positiivinen suhtautuminen omaan kehoon on rakentunut pikkuhiljaa aina kehon hyväksymisen kautta sen rakastamiseen.

– Se on varmasti auttanut, kun mediassa on alkanut näkyä yhä enemmän erilaisia kehoja. Minua alkoi myös hirvittämään se, miten negatiiviseen sävyyn aikuiset ihmiset saattavat puhua ulkonäöstään lasten ympärillä.

Pohjoisaho uskoo myös kauneuskilpailujen vaikuttaneen osaltaan oman kehon arvostamiseen.

– Moniin erilaisiin ja erinäköisiin ihmisiin tutustuminen kilpailuissa on vahvistanut sitä tunnetta, että olemme kaikki yhtä arvokkaita ulkonäöstä riippumatta.

Vaikka Pohjoisaho on oppinut rakastamaan omaa kehoaan, on hänellä edelleen silloin tällöin myös vaikeita päiviä.

– Tärkeintä on kuitenkin se, että se ei ole enää jatkuvaa.

Mallin töitä tulevaisuudessakin

Kurvikuningatar-kilpailun jälkeen Pohjoisahon arjen ovat täyttäneet välinehuoltajan työt, hyvinvointivalmentajan opinnot sekä perhe-elämä. Pohjoisaho jakaa myös aktiivisesti ajatuksiaan kehopositiivisuuteen liittyen sosiaalisen median kanavissaan.

– Joskus olisi hienoa päästä tuomaan kehopositiivisuutta esille vielä isommassakin mittakaavassa.

Esiintymistä rakastava Pohjoisaho haaveilee tulevaisuudessa myös mahdollisuudesta jatkaa mallin töitä.

– Ehkä joskus järjestetään vielä joku Miss Isoäiti -kilpailu, hän naurahtaa.