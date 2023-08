Radio Kaleva

Kurkkulaulutyylejä on maailmassa useita. Tuvalaisen kurkkulaulun perusääni muodostetaan kurkussa, äänihuulten takaisilla taskuhuulilla. Näin syntyvä mörinäefekti on tahdittanut aikoinaan muun muassa ratsastavia miesjoukkoja ja saanut aikaan kauhuakin heissä, joita on vastaan sattunut.

Nykyaikana kurkkulaulua on käytetty myös populaarimusiikissa tehokeinona. Aki Vähäsarja, artistinimeltään HÄMY, tekee musiikkia omaehtoisesti kurkkulaulamalla ja soittamalla myös omatekoisia soittimia.

Kuuntele alta kun Vähäsarja kävi vieraana Radio Kalevassa. Juttelun ohessa saadaan kuulla näytteitä kurkkulaulusta, sekä käsintehdyistä puhallinsoittimista.

Toimittajana jutussa on Johanna Mattola.