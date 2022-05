Musiikkikomediassa Bluesin veljekset lähtevät pelastamaan vanhaa lastenkotiaan, törmäten kaikkialla vaikeuksiin. Kuva: UNIVERSAL STUDIOS LIMITED / Yle

Paita on valkoinen, ja loput on mustaa: puku, kravatti, hattu ja nenällä nököttävät, läpitunkemattomat Ray-Ban -aurinkolasit: Blues Brothers onnistui 1970-luvun lopulla luomaan helpon, mutta särmän bilelookin, joka on toistunut sekalaisissa polttariporukoissa ja firman pikkujoulupippaloissa näihin päiviin saakka.

Blues Brothers -kaksikon alku oli suositussa viihdesarjassa Saturday Night Live, jossa John Belushi kaverinsa Dan Aykroydin kanssa esitti duona musiikkisketsin. Vitsi paisui kutsumukseksi ja lopulta elokuvaksi, johon kutsuttiin mukaan rytmimusiikin eläviä legendoja Cab Callowaysta Aretha Frankliniin ja James Browniin. Svengistä ei totta vie pulaa sitten tullutkaan.