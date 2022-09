Tuleva talvikausi on sumuinen. Meteorologiksi en ryhdy, mutta meitä jokaista suomalaista koskee eri energiamuotojen hinnan nousu. Yhteiskuntaamme halvaannuttaisi jos sähkön jakelua rajoitettaisiin tai polttonesteet loppuisivat. Kovin tympeää synkistelyä, mutta varmaa on, että lähikuukausina on haasteita.

Samaan aikaan kun kipuillaan hinnoista, moni pohtii ajoneuvojen käyttövoimamuutosta. Millaisilla autoilla tulevaisuudessa ajetaan? Henkilöautoissa teknologia mahdollistaa ja verotus kannustaa voimakkaaseen muutokseen. Tämä näkyy jo myyntitilastoissa.