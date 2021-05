Pohjois-Pohjanmaan kuntavaalikone on avattu äänestäjille Kalevassa.

Vaalikoneeseen pääset tästä.

Vaalikoneeseen on pyydetty vastauksia kaikkien Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan ehdokkailta, jotka ovat lisäksi voineet perustella vastauksiaan. Koneeseen on vastannut noin 1500 kuntavaaliehdokasta.

Kuntakohtaisia kysymyksiä on Pohjois-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta 5–6 kappaletta, lisäksi kaikkien kuntien ehdokkaille yhteisiä kysymyksiä on 15 .

Oulussa ehdokkaat ovat ottaneet kantaa esimerkiksi siihen, onko Linnanmaa paras paikka yliopistolle, eikä sitä tai sen osia pitäisi siirtää Raksilaan.

Lisäksi Oulun ehdokkaat ovat kertoneet mielipiteensä siitä, pitäisikö kaupungin keskustaan rakentaa entistä korkeampia taloja, jotta sinne saadaan enemmän ihmisiä ja elämää.

Tuulivoimaa ja verotuksen kiristämistä

Monien Pohjois-Pohjanmaan kuntien kysymyksissä on haluttu ehdokkaiden kanta siihen, pitäisikö kuntaan rakentaa tuulivoimaloita.

Yhteisenä kysymyksenä kaikille Pohjois-Pohjanmaan kuntavaaliehdokkaille on esitetty, tulisiko kunnan ensisijaisena ratkaisuna kiristää verotusta eikä säästää esimerkiksi leikkaamalla palveluista.

Lisäksi ehdokkaat ovat vastanneet siihen, olisiko kuntaveroille asetettava katto, jota suurempaa kunta ei voisi periä.

Kuntavaalikoneessa äänestäjät hakevat ehdokkaiden vastausten perusteella itselleen sopivimman ehdokkaan.

Vaalikoneen kysymykset on luotu lähinnä väitemuotoon. Ehdokkaat ja äänestäjät vastaavat kysymyksiin liukuvalintapainikkeella ja ilmaisevat sillä, kuinka samaa tai eri mieltä he ovat väittämän kanssa. Lisäksi osa kysymyksistä on monivalintoja.

Vaalikoneen toteuttaa teknisesti oululainen ohjelmistoyritys ZEF.

Ohjeita vaalikoneen käyttöön:

Vastaa vaalikoneen väittämäkysymyksiin siirtämällä ruskeaa pistettä janalla.

Mikäli et vastaa mitään, vaan painat "seuraava"-painiketta, kysymys ohitetaan, eikä sitä oteta huomioon tuloksissa.

Jos käytät vaalikonetta mobiililaitteellasi, näet vastauksiasi lähinnä olevat ehdokkaat vastausten jälkeen valitsemalla: Tulokset. Yksittäisen ehdokkaan vastauksia voit tarkastella klikkaamalla ehdokasta.

Jos käytät vaalikonetta tietokoneella, oikeassa reunassa oleva ehdokaslista näyttää ne ehdokkaat, jotka ovat kanssasi eniten samaa mieltä. Kun klikkaat ehdokasta, näet hänen vastauksensa vyöryttämällä vasemmalla olevan Kotikuntasi-palkkia alaspäin. Voit vertailla ehdokkaan vastauksia omiisi. Omat vastauksesi on merkitty ruskealla, ehdokkaan harmaalla.

Takaisin ehdokaslistaan pääset valitsemalla Tulokset.

Vaalikoneen täyttämisen saa aloitettua alusta, kun klikkaa ylhäällä olevan mustan palkin oikeassa reunassa olevaa kolmea pistettä. Avautuvasta valikosta löytyy kohta "Aloita alusta".

Vaalikoneeseen pääset tästä.