Suomen ulkomaanedustustoissa kävi kuntavaalien ennakkoäänestyksen aikana antamassa äänensä yhteensä 2684 henkilöä. Äänestäjiä oli huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa, jolloin äänestäjiä oli lähes 9500, tiedottaa ulkoministeriö.

Ennakkoäänestys järjestettiin tänä vuonna 71 maassa, joissa oli yhteensä 102 äänestyspaikkaa. Lisäksi parilla kymmenellä suomalaisilla aluksella järjestettiin aluksen henkilökunnalle ennakkoäänestys. Laivoilla äänesti runsaat sata miehistön jäsentä.

Myös kriisinhallintajoukkojen tukikohdissa Irakin Erbilissä ja Libanonissa oli mahdollisuus äänestää ennakkoon.

Eniten äänestäjiä kävi Espanjan ennakkoäänestyspaikoissa, yhteensä 318, joista Fuengirolassa 198. Toiseksi eniten äänioikeutta käytettiin Belgiassa, jossa äänesti 282 henkilöä.

Seuraavaksi vilkkaiten äänestettiin Virossa: yhteensä 158 henkilöä. Libanonissa äänensä antoi 136 henkilöä ja Venäjällä 138.

Suomalaisilla on ollut mahdollista äänestää ulkomailla myös kirjeitse. Ulkoministeriön mukaan kirjeäänestys on ollut myös suositeltavaa, sillä koronapandemian johdosta ei ole etukäteen voitu olla varmoja, kyetäänkö kaikissa jo suunnitelluissakin äänestyspaikoissa järjestämään ennakkoäänestystä ja äänestäjiä kehotettiin varmuuden vuoksi tilaamaan kirjeäänestysmateriaali ulkomaille. Toukokuussa jouduttiin peruuttamaan muun muassa New Delhin ja Kathmandun suunniteltu ennakkoäänestys.

Kirjeitse äänestäneiden määrää ei ole vielä saatavilla. Kirjeäänestyksen järjestämisestä vastaa oikeusministeriö.