Kesäkuun kuntavaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona. Lauantai-iltaan mennessä äänioikeutetuista 8,8 prosenttia oli käynyt äänestämässä ennakkoon. Yhteensä ääniä on annettu koko maassa 394 619.

Oulun vaalipiirissä ennakkoääniä oli annettu lauantai-iltaan mennessä 31 464, joka tarkoittaa 8,3 prosenttia äänioikeutetuista. Vaalipiirin aktiivisin kunta on ollut Utajärvi, jossa yhteensä 14 prosenttia äänioikeutetuista on käynyt äänestämässä. Kymmenen prosentin raja on päästy ylittämään myös Kärsämäellä (12,6), Pyhännällä (11,8), Puolangalla (10,6), Vaalassa (11,6), Raahessa (10,6) ja Hailuodossa (10,1).