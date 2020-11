Kuntavaaleihin on viisi kuukautta aikaa, mutta monen äänestäjän elämässä tuleva vaalikevät ei vielä juuri näy. Ehdokashankinta on kuitenkin kiivaassa käynnissä, ja puhelin on saattanut joidenkin taskussa pirahtaa, kun vaalipäälliköt etsivät listoille täytettä. Takuuvarma kuntavaalispekulaatioiden hetki on kuitenkin kerran, pari kuussa, kun puoluekannatusmittaukset julkaistaan.

Kannatusmittausten tuloksista yritetään tulkita kuntavaaleja silmällä pitäen, kenen suunta on ylös, kenen alas. Pääministeripuolue SDP on johdossa, kakkos- ja kolmostilasta kilpailevat perussuomalaiset ja kokoomus ja nelos- ja vitospaikalla ovat vuorotelleet keskusta ja vihreät. Suuria muutoksia ei ole hetkeen tapahtunut, vaan asetelmat ovat jämähtäneet kuin mammutti ikiroutaan, kuten Ilta-Sanomien Timo Haapala asian luonnehti. Yksittäisiä mittaustuloksia tai muuttumattomalta vaikuttavaa järjestystä kiinnostavampaa onkin katsoa puoluekohtaisia trendejä.