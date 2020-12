Koronaviruksen testaus- ja jäljityskuluja korvataan kunnille tänä vuonna 350 miljoonalla eurolla, ja ensi vuodelle tähän on varattu noin 1,6 miljardia. Arkistokuvassa laboratoriohoitajat Tiia Pulkkinen ja Tuomas Rönnberg purkavat koronaepäilypotilaiden näytteitä Huslabissa Helsingissä. Kuva: Arttu Laitala

Kunnille voi jäädä laskua koronakriisistä, vaikka valtio on luvannut korvata koronan hoidosta aiheutuneet välittömät kulut täysimääräisesti.

Ongelmana on ollut koronatukien kohdentuminen. Tukia on jaettu kunnille laskennallisesti esimerkiksi asukasmäärien mukaan riippumatta siitä, paljonko kunnassa on tehty testejä tai hoidettu koronapotilaita.