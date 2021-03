Elämme voimakkaan muutoksen aikaa. Rakenteet, arvot, teknologia, ympäristö ja turvallisuus ovat murroksessa. Suurimpia rakenteellisia uudistuksia kautta aikojen on parasta aikaa eduskunnassa oleva sote-uudistus. Sen myötä nousee esille kysymys, mikä on kunta nyt ja tulevaisuudessa ja mikä on maakunta ja sen tulevaisuus.

Sote-uudistuksessa koko sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen järjestäminen siirtyvät menoineen ja vastaavine tuloineen kunnilta hyvinvointialueelle, maakuntatason omalle hallintoelimelle.