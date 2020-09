Oulun kaupunki suunnittelee muun muassa ruokapalvelujensa ulkoistamista. Kunta-alan ammattiliitot JHL ja Jyty eivät arvosta suunnitelmia. Kuva: Sari Junnonaho

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki vierailivat maanantaina Oulussa tapaamassa kaupunginjohtaja Päivi Laajalaa. Tavoitteena heillä oli saada kaupunki luopumaan suunnitelluista ulkoistamisista.

– Ei päästy pitkälle, koska kaupungin talous on kuulemma niin huonossa, että kovia päätöksiä on tehtävä. Ihmettelen, että nyt on niin kova tarve lähteä ulkoistamiseen, kun parin vuoden päästä on tulossa vielä pahempi aalto kuntataloudessa, Niemi-Laine sanoo.