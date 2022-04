Helsinki

Kunta-alan lakot alkavat väistämättä ensi viikolla, opetusalan ammattijärjestö OAJ:n ja neuvottelujärjestö Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo STT:lle.

Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kertoi jo aiemmin tänään Twitterissä, ettei sovittelulautakunta pyydä työministeri Tuula Haataista (sd.) siirtämään Jukon ja JAU:n lakkoja. Pylkkäsen johtama sovittelulautakunta ratkoo parhaillaan pahaksi työmarkkinajumiksi äitynyttä kunta-alan työriitaa.

Juko ja JAU ovat kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt. Juko on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Julkisen alan unioni JAU puolestaan koostuu Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL:stä ja Jytystä, joka neuvottelee työehtosopimuksista kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla.

Tiistaina alkavaksi suunniteltu viikon mittainen lakko on sulkemassa kouluja ja päiväkoteja eri puolilla Suomea. Kaikkiaan lakossa olisi mukana noin 80 000 kunta-alan työntekijää.

Luukkaisen mukaan olisi teoriassa mahdollista, että lakkoa ei jouduttaisi pitämään täysimittaisena, mikäli sovinto kunta-alan työriidassa löydettäisiin lakon aikana.

– Ratkaisun etsimisen osalta tilanne on se, että asia on sovittelulautakunnan käsissä. Mutta millä aikataululla ja miten he etenevät, aika näyttää, Luukkainen tuumaa.

– Tilanne on vaikea ja ratkaisu löytyy ainoastaan niin, että kaikki osapuolet liikkuvat jossain määrin tavoitteistaan. Se on ainoa tie löytää ratkaisu. Jos näin ei tapahdu, ratkaisua ei synny, Luukkainen jatkaa.

Ei edellytyksiä antaa sovintoehdotusta kunta-alan työriitaan

Sovittelulautakuntaa johtava Pylkkänen kertoi eilen, ettei kunta-alan työriidassa ole tällä hetkellä edellytyksiä antaa sovintoehdotusta. Pylkkänen totesi, että osapuolet ovat vielä hyvin kaukana toisistaan, erityisesti palkkaukseen ja palkkausjärjestelmien kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Pylkkäsen mukaan lautakunta jatkaa työtään.

OAJ:n Luukkainen ei osaa arvioida, kuinka kaukana osapuolet ovat, sillä sovittelulautakunta on tavannut osapuolia erikseen. Saman neuvottelupöydän äärellä osapuolet eivät ole Luukkaisen mukaan olleet.

– Osa sopijaosapuolista on liikkunut tavoitteissaan ja lähtenyt ratkaisuhakuisesti hakemaan ratkaisua. Kaikki näin eivät ole tehneet, Luukkainen kertoo.

Työnantajaa edustavan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) toimitusjohtaja Markku Jalonen kertoi eilen Twitterissä, että KT tukee sovittelua ja on valmis hakemaan edelleen kestävää ratkaisua.

Luukkainen pitää neuvottelustrategiaa toimivana eikä lähtisi muuttamaan sovittelulautakunnan kokoonpanoa.

– En näe perusteluita, että sitä ainakaan tässä vaiheessa pitäisi vaihtaa. Aikataulussa otettaisiin vain kaksi kolme viikkoa takapakkia, Luukkainen sanoo.

Luukkainen on kertonut, että suunnitelmia neuvottelutilanteen pitkittymisen varalle on jo olemassa.

Yksityisen opetusalan työriidassa annettiin sovintoesitys

Yksityisen opetusalan työriidassa puolestaan on annettu sovintoesitys, valtakunnansovittelijan toimisto kertoi tänään.

Työriidan osapuolilta Sivistystyönantajat Sivistalta ja työntekijöitä edustavilta ammattiliitoilta OAJ:ltä, JHL:ltä ja Jytyltä pyydetään vastauksia tänään kello kahdeksaan mennessä.

Ammattiliitot ovat jättäneet varoituksen viikon mittaisesta lakosta. Lakko alkaisi ensi viikon tiistaina viidessätoista helsinkiläisessä ja kahdessa tamperelaisessa yksityiskoulussa, ellei sopimukseen päästä sitä ennen.





