Kumisaapas ei ole lainkaan hullumpi kenkävalinta Oulussa maanantaina. Arkistokuva. Kuva: Mari Aho

Maanantaina kannattaa varustautua sateenvarjolla ja kumisaappailla, sillä päivän aikana Oulussa saattaa sataa jopa 20 millimetriä vettä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo.

Sateet alkavat maanantain vastaisena yönä ja jatkuvat koko päivän ajan.

Sunnuntaihin mennessä Oulussa on satanut lokakuun aikana 66 millimetriä vettä. Tilastojen valossa se on paljon. 1960-luvulta alkavassa tilastossa Oulussa on satanut lokakuussa keskimäärin 42 millimetriä.

Myös tuleva tiistai on Oulussa sateinen, vaikka taivaalta tuleekin vähemmän vettä kuin maanantaina.

– Oulussa voidaan tänä vuonna mennä aika lähelle sateisimpia lokakuita, Sinisalo sanoo.

Sateisten päivien määrässä ollaan silti keskiarvon tuntumassa.

– Sadepäivien keskiarvo on Oulussa lokakuussa 13. Tähän mennessä niitä on ollut 12.

Alkuviikosta lämpötilat pysyvät 7–8 asteessa, mikä on muutaman asteen keskimääräistä lämpimämpää.

Keskiviikosta eteenpäin sää jatkuu Oulussa epävakaisena, mutta poutaisiakin hetkiä päiviin mahtuu. Sää on Sinisalon mukaan tuulinen, ja varsinkin päivisin tuuli on puuskaista.

Tämän hetken ennusteen mukaan perjantai säätyyppi voi muuttua ja kylmempää ilmaa saattaa saapua pohjoisesta.