Kunnissa virkasuhteiset työntekijät ovat pääsääntöisesti joutuneet maksamaan takaisin, jos heille on maksettu aiheettomasti liikaa palkkaa.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta kertoo, että tämä perustuu viranhaltijalakiin, joka on kirjoitettu siihen muotoon, että lähtökohtaisesti liikaa maksetut palkat peritään takaisin. Näin on Metsärannan mukaan menetelty, vaikka kyse olisi ollut työnantajan virheestä.

– Riippumatta siitä, että kyse on ollut työnantajan virheestä niin kuntapuolella on yleensä ollut niin, että aika täysimääräisesti on jouduttu maksamaan takaisin, hän toteaa.

Metsärannan mukaan säädöstekstin perusteella on mahdollista, että summia kohtuullistetaan ja pienten summien ollessa kyseessä niitä voidaan jättää perimättä. Lähtökohta hänen mukaansa on kuitenkin se, että liikaa maksetuista palkoista tehdään päätös perinnästä.

Ei kantaa Pohteen tapaukseen

Metsäranta ei ota kantaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tapaukseen, jossa OYSin yksittäiselle lääkäriryhmälle on paikallisen sopimuksen soveltamisessa maksettu liikaa palkkaa.