Tanssiteos Alien kokoaan Valvesalin näyttämölle oululaislähtöisiä tanssitaiteilijoita, joista monet ovat opiskelleet ulkomailla. Teoksen alaotsikko on Tanssi yhteisölle. Harjoituskuvassa Alina Sakko (selin, vas.), Antti-Pekka Pudas, Paula Puumalainen, Milla Toppi ja Milla Keskitalo. Kuva: Jarmo Kontiainen

Tanssiteos Alien on kunnianosoitus kaikille niille, jotka ovat kokeneet tai kokevat itsensä muukalaiseksi. JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen vieraileva koreografi Taneli Törmä halusi tehdä teoksen, joka on joustava ja eri ympäristöihin muokattavissa.

Alienissa on mukana kahdeksan tanssijaa, joilla on kaikilla tietyllä tavalla ankkuri Oulussa. Tanssijoilla on keskenään erilainen tanssitausta ja valtaosalla tanssin tai koreografian opintoja ulkomailta. Osa myös asuu tai opiskelee edelleen muualla kuin Suomessa.