Kuntavaaleissa äänestetään paikallisista asioista, ei hallituspolitiikasta. Kuntavaalikampanjoissa on silti toistaiseksi nähty vasta lähinnä puoluejohtajien keskustelutilaisuuksia. Kuva: Mauri Ratilainen

Kuntavaalit ovat selkeästi paikallisvaalit, joissa yleispoliittisilla ja valtakunnallisilla teemoilla on vain vähän merkitystä. Kuntavaaleista ei siten tekemälläkään saada yleisvaaleja, joissa olisi kyse siitä, miten hallitus tai oppositio ovat onnistuneet tekemisissään.

Tuoreen kuntavaalikyselyn mukaan enemmistö kansalaisista pitää kuntavaaleissa äänestämistä tärkeänä paikallisten, kuntakohtaisten asioiden takia. Kolmannes vastaajista on sitä mieltä, että paikalliset ja valtakunnalliset näkökulmat ovat yhtä tärkeitä. Vain kuutisen prosenttia on sitä mieltä, että valtakunnallinen yleislinja on kuntavaaleissa ratkaisevaa (Kaleva 24.2.).