Sarja nostaa esiin Ruotsin kuningashuoneen tuntemattomiksi jääneitä kuningattaria. Sarja alkaa Kaarina Maununtyttären tarinalla. Kuva: Oskar Gustafsson

Kuningattaret





Sarjan ennakkotiedot nostattavat kiinnostuksen: kahdeksan vähälle huomiolle jääneen Ruotsin kuningattaren elämä kerrotaan lapsuudesta kuolemaan. Koska kyse on nimenomaan Ruotsin kuninkaallisista, on meillä suomalaisilla erityinen side tuohon meren takaiseen monarkiaan. Ja vielä kun avausjakson päähenkilö on suomalaisittain kiinnostavin Kaarina Maununtytär (s. 1550 Tukholma – k. 1612 Kangasala), istahtaa ruudun ääreen odotukset korkealla.

Jotain ohjelmasta kuitenkin puuttuu. Se haahuilee, ja välillä tuntuu, että ohjelma käsittelee kuningas Eerik XIV:ää eikä Kaarina Maununtytärtä. Ohjelmassa on kertoja (Sofia Helin) ja asiantuntijahaastateltavia. Tällainen näytelty historiadokumentti on tuttua rapakon takaa. Se ei tässä aihepiirissä toimi kovin hyvin.

Osalla side Suomeen

Kaarina Maununtyttären tietä ryysyistä rikkauteen voi pitää tuhkimotarinana – tosin onnellisesta lopusta saa perustellusti kiistellä. Kuninkaallinen "ura" jäi lyhyeksi, ja hänet siirrettiin Suomeen ensin Turun linnaan ja sieltä Liuksialan kartanoon Kangasalle. Hänet on haudattu Turun tuomiokirkon hautaholviin.

Sarjan kahdeksasta kuningattaresta ainakin kolmella on jonkinlainen side Suomeen. Tornion kirkko on kuningatar Hedvig Eleonoran (1636–1715) nimikköpyhäkkö. Vuonna 1752 kuningatar Loviisa Ulrika (1720–1782) vieraili Suomessa Degerbyssä. Vierailun jälkeen kaupunki nimettiin Loviisaksi.

C More