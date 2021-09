Edward II on Christopher Marlowen näytelmään perustuva romanttinen historiallinen draama, jossa kuninkaan hovi ja keskiaika kohtaavat poliittisen lgbt-aktivismin. Kuvassa Edward II (Steven Waddington) ja Piers Gaveston (Andrew Tiernan). Kuva: British Screen Productions

Edward II

Yle Teema & Fem klo 22.05





Derek Jarman kuoli vähän yli viisikymppisenä aidsiin vuonna 1994. Sitä ennen hän ehti rohkeasti tuoda homoteemoja ja -näkökulmia brittiläiseen elokuvaan. Tämän päivän lgbt-taide on lentäjän pojalle paljon velkaa. William Shakespearen aikalaisen Christopher Marlowen näytelmään pohjautuvassa postmodernissa draamassa kuningas Edwardin (Steven Waddington) rakkaus alempisäätyiseen mieheen Galvestoniin (Andrew Tiernan) kuohuttaa ylimystöä. Siinä sivussa kuningatar (Tilda Swinton) pelaa omia pelejään. Runomuotoisen dialogin ja teatraalisen ysärimeiningin kolea yhdistelmä tuntuu tänään erityisen ikääntyneeltä, mutta se seikka todennäköisesti korjautuu vuosien saatossa. (Britannia 1991)

Pacific Rim

Hero klo 21.00





Kaijut? Jäger-robotit ja -pilotit? Pacific Rimin lähtökohdat saavat pään pyörälle, mutta oikeasti Guillermo del Toron elokuva on puhtaaksi viljeltyä toimintahaipakaa, jossa pääasia on näyttävä ryske. Ihmiskunta taistelee syvyyksien hirviöitä vastaan pilottien ohjaamilla jättiläisroboteilla. Miksi? Sekin on epäselvää, mutta spektaakkelia riittää. (USA 2013)