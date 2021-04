Tietokirjailija Mikko Moilanen on koonnut kirjaansa tietoa kuolemaantuomituista sekä teloituspaikoista Suomessa. Nykyisen Oulun kaupungin alueella on perimätiedon mukaan ollut useampikin teloituspaikka. Kartta- ja maakirjadokumenttien perusteella varmaksi voidaan nimetä Maikkulassa sijainnut mestauspaikka. Alue on ollut aikoinaan Oulun pitäjää.

Kuva: Jarmo Kontiainen