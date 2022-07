Perheonnea Ukrainan Hersonissa ennen venäläisten rynnäkköä ja miehitystä. Toimittaja ja aktivisti Anton Kolomiets poseeraamassa vaimonsa Julian ja pariskunnan vanhemman pojan kanssa. Kuva: Haastateltavan albumi

Vain haastattelemalla kaiken itse kokeneita ihmisiä on mahdollista saada tietää, millaista on elää Venäjän miehityksen oloissa Ukrainan Hersonissa ja millaisia vaaroja on kohdattava miehitetyltä alueelta turvaan pääsemiseksi.

Hersonilainen toimittaja ja aktivisti Anton Kolomiets pysyi miehitetyssä Hersonissa sata päivää. Tuon ajan hän osallistui Ukrainaa tukeviin mielenilmauksiin.