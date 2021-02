Taiteilija Riitta Attilalle suo on asia, joka pitää löytää kaikin aistein. Attilalle suo onkin Kuusamon "toinen maisema".

– Kuusamo tunnetaan jylhistä maisemistaan. Kuvitellaan useasti, että suo on vähäpätöinen, harmaa alue, joka vain on. Oikeasti soita on täällä hirveän paljon. Sieltä saa marjoja, voi käydä metsästämässä. Mielestäni siellä on myös äärimmäinen kauneus.