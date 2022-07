Vesa Koskisen Pyhimys-Volvon etupenkillä on istunut auton luonut ruotsalainen Pelle Petterson. Koskisen auto on yli 60-vuotias. Petterson täyttää 90 vuotta 31. heinäkuuta. Kuva: Kari Pitkänen

Yksi automerkki voi viedä miehen ja miksei naisenkin kokonaan mukaansa. Näin on käynyt ikaalislaiselle Vesa Koskiselle.

– Kotona on 13 Volvoa, joista museorekisterissä on viisi. Minulta puuttuu myyntigeeni, joten autoja on kertynyt. Volvot ovat meille perheenjäseniä, ja kaikilla on nimetkin.