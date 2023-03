Lauantaina Oulussa keikkailevan kitaristi Samuli Federleyn neljäs sooloalbumi Stormylized on sooloalbumi ihan kirjaimellisesti.

Broken To Complete -kappaleessa kuullaan amerikkalaista laulajaa Nadine Zaqariania, mutta muutoin Federley on säveltänyt ja sanoittanut kappaleet, soittanut kaikki instrumentit, laulanut lauluosuudet sekä tuottanut ja miksannut levyn.

Urakkaan vierähti kolmisen vuotta.

– Biiseissäni on tosi paljon sisältöä myös ihan fyysisesti. Siellä on noin sata raitaa per biisi – ja raita tarkoittaa tavallaan soitinta. Niin massiivisia tekeleitä on iso homma kasata, Federley toteaa.

Vaikka Stormylizedia on vaikea lokeroida tyylillisesti, punainen lanka löytyy raskaahkosta soundimaailmasta.