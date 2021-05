Pahin mahdollinen toteutuu Pariisissa terroristien tappaessa ihmisiä puistossa: David saa kuulla sisarensa kuolleen. Kuva: Arte France Cinéma

Mikhaël Hersin elokuvassa terrori-isku järkyttää Pariisia ja muutaman ihmisen omaa maailmaa. Silti suru ja ankeus eivät jää päällimmäisiksi tunteiksi. Ollaan vahvasti elämän puolella: sen arkisen, tavallisen ja eteenpäin menevän. Vincent Lacoste on David, joka on venyttänyt huoletonta nuoruuttaan jo reilusti yli 20 vuoden. Kaikki muuttuu, kun sisko kuolee puistoon. Suurkaupungin hiljaisuus kietaisee myös Davidin, joka on yllättäen 7-vuotiaan siskontyttärensä Amandan (Isaure Multier) lähin omainen. Jo siksi on uskallettava elää. (Ranska 2018)

Monet holokausti-muistelmat ovat toistaneet tilanteen, jossa juutalaisten surumieliset joukot vaeltavat natsien valmisteleman surman suuhun. Murhakoneisto oli kieltämättä musertavan tehokas, mutta kyllä tarinaan myös vastarinta kuuluu. Siksi Quentin Tarantino tahtoi Kunniattomissa paskiaisissa laittaa juutalaisten iskujoukon jyräämään natseja. Edward Zwickin elokuva ei ole läheskään yhtä tehokas, ja korneissa venäläisaksenteissa on tahatonta komiikkaa. Juutalaispartisaanien tarina on kuitenkin tosi, ja rooleissa on ytyä. James Bondina tutussa Daniel Craigissa ja Ray Donovan -sarjan Liev Schreiberissa on rohevaa sankariainesta. (USA 2008)