Kalenterin käännyttyä heinäkuusta elokuun puolelle tunsi moni oululainen varmaan pientä haikeutta, kun yksi Oulun kulttuurielämän instituutioista, eli Tiedekeskus Tietomaa, sulki ovensa noin kolmen vuoden peruskorjauksen ja laajennustöiden ajaksi. Vuodesta 1988 Myllytullissa toimineen Tietomaan historiaan on ehtinyt mahtua paljon tuona aikana ja uusia lukuja historiikkiin kirjoitetaan uudistetussa tiedekeskuksessa vuodesta 2026 eteenpäin. Kaleva perehtyi Tietomaan menneisyyteen.

Vaikka oululaisille Tietomaan historia on käytännössä tarkoittanut aikaa, jonka tiedekeskus on viettänyt Åströmin vanhan nahkatehtaan komeissa punatiilisissä rakennuksissa, keskuksen historia on hieman tätä pidempi. Pari vuotta, jos tarkkoja ollaan, sillä tarina alkaa Kansankadulta, jossa silloin osakeyhtiöksi perustettu Tietomaa aloitti toimintansa. Alkuaikoina keskuksen toimintaan kuului muun muassa tietokoneiden käytön opettamista, mutta konsepti, jonka pohjalta toimintaa kehitettiin, kuulostaa kuitenkin tutulta.

– Ideaa kuvattiin niinkin yksinkertaisesti, kuin "Tietotekniikan laitteiden käyttöön perustuvaa toimintaa huvipuistomuodossa", Museo- ja tiedekeskus Luupin yhteistyökoordinaattori Sampo Puoskari kertoo ja jatkaa.

– Silloin se oli täysin tuntematon konsepti. Nykyään museothan alkavat olla sellaisia, että siellä pitäisi olla jotain tekemistä.