Oulun Heinäpäässä sijaitsevan kerrostaloyhtiön kellarissa avautuu kiehtova maailma. Pöydällä lepää kookas, vielä keskeneräinen työ, jossa on oranssin, punaisen ja vihreän sävyisiä kaaria ja kiekuroita.

Kauempaa katsottuna se näyttää keramiikkapaloista kootulta mosaiikkityöltä. Kun katsoo tarkemmin, havaitsee, että mosaiikkimaiset sommitelmat rakentuvatkin postimerkeistä: joukossa on muun muassa kuningatar Elisabet II:n siluettikuvia ja välissä pitkiä rivistöjä tuttua Suomen vaakunaleijona -merkkiä.

Syntymässä oleva teos on osa oululaisen Elisa Hernetkosken, 35, Vulva-sarjaa, jossa hän on käyttänyt naishallitsijoista painettuja merkkejä eri maista sekä suomalaisia yleispostimerkkejä. Teosten muoto puolestaan on saanut innoituksensa klitoriksesta.

– Omaa tyyliä piti alussa hakea. Ensin lähdin tutkimaan postimerkeistä tehtyjä esittäviä kuvia, joita on maailmalla tehty esimerkiksi Marilynistä ja Mona Lisasta. Se tyyli ei tuntunut kuitenkaan omalta ja päädyin graafisempaan ilmaisuun. Samaan aikaan löysin netistä 3D-tulostettuja klitoriksia ja tajusin heti, että näitä haluan tehdä.

Elisa Hernetkosken Vulva-sarjan teos koostuu naishallitsijoista tehdyistä postimerkeistä ja suomalaisista leijonvaakunamerkeistä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Idea oli Hernetkoskesta myös hulvattoman hauska, sillä ovathan postimerkit leimallisesti ikäihmisten ja etenkin miesten harrastus.