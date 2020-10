Metsä on Pohjois-Suomesta kotoisin olevalle esikoiskirjailija Maria Lassilalle tärkeä paikka myös nykyisessä kotikaupungissa Tampereella. Käyn siellä liikkumassa, rentoutumassa ja virkistymässä. Kuva: Ossi Ahola

Kun Eeva tulee koulusta, äidin auto on jo pihassa. Sisällä tuoksuu kahvi ja isän työkengät ovat eteisessä. Keittiöstä kuuluu äidin ja isän vaimea keskustelu. Eeva katsoo kelloa. Pitkä viisari osoittaa suoraan alaspäin ja lyhyt viisari on yhden ja kahden välissä. Kello on vasta puoli kaksi.

– Minä tulin, Eeva huutaa.