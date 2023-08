Poliisi Olli Kärsämälle puhelin ja muistiinpanovihko ovat tärkeitä työvälineitä. Kuvassa Kärsämä on Nivalan torilla.

– Polliisi Olli tässä terve! Terveee!

Näin tervehtii Tiktok-seuraajiaan @polliisiolli eli Oulun poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Olli Kärsämä.

Hän työskentelee Haapaveden asemapaikalla hälytys- ja valvontatehtävissä, eli hänet löytää usein sinisissä haalareissa poliisiautosta.

Kärsämä on pyörittänyt Oulun poliisin Tiktok-kanavaa toukokuusta alkaen. Kesän aikana tili on kerännyt yli 24 000 seuraajaa, ja katselukertoja on suosituimmilla videoilla jopa satojatuhansia.

Sisältö on uponnut hyvin kohderyhmään, eli nuoriin. Suosituin video on kerännyt yli 470 000 katselua. Videolla Kärsämä jututtaa nuoria, jotka repivät pois auton tuulilasiin ja etuikkunoihin asennettuja tummennuskalvoja. Kukaan ei murjota vaan tilanteelle naureskellaan hyväntahtoisesti. Samalla käydään läpi nuorten juhannussuunnitelmia.

Juuri tämän tyylisiä videoita Kärsämä tahtoo seuraajilleen tehdä.

– Vaikka poliisi on sinänsä auktoriteetti ja virkamies, niin se ei tarkoita, että pitää olla tylsää.