“Talvi on täällä” lausuttiin Game of Thrones -sarjan taittuessa kohti loppuaan. Valtataistelut ovat olleet myös tämän kesän tarina, jos katse on ollut Kiinassa. Kohta sen kesästä siirrytään kaikkien talveen ja samalla päättyy vuosikymmeniä jatkunut suotuisa kausi. Niin nopeasti Kiinan ulkosuhteet ovat huonontuneet, ja niin tärkeä se on kaikille.