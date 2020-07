Koitijärven eteläpuolella Taivalkoskella sijaitsee pieni hirsirakennus, jonka pienen ovikynnyksen ylittäminen on suuri harppaus toiseen aikaan. Tuota pitkään kylmillään ja hiljaa ollutta sepän pajaa lämmittää jälleen ahjossa hehkuvat hiilet ja ulkopuolelta kuulee taas vasaran kilahdukset alasinta vasten. Aivan kuten 1950-luvulla.

Edesmenneen Otto Hanhelan pojanpoika Matti Hanhela on ottanut asiakseen avata isoisänsä rakennuttaman sepän pajan ovet vierailijoille. Tulevana lauantaina Hanhelan pajassa on avoimien ovien päivä ja kuka tahansa on tervetullut näkemään ja kokemaan, millaista työtä tehdään perinteisessä sepän pajassa.