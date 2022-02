Pretty Woman

Liv klo 22.00





Ajat ovat muuttuneet. Vaikeaa on kuvitella, että tänään kukaan tekisi prostituoidun ja hänet vuokraavan bisnesmiehen suhteesta yhtä söpöä ja siistiä elokuvaa kuin Pretty Woman. Alkujaan siitä ei pitänyt aivan sellaista tullakaan, mutta kun mukaan tuotantoon lähti Disney, vaihtui katuoja prinssin ja kerjäläistytön tuhkimotarinaan. Kuinkas muuten. Niin tehokkaasti Garry Marhsallin romanttinen komedia sitten juppikauden unelmia paketoi, että siitä tuli julkaisuvuotensa tuottoisin. Osansa siinä oli onnistuneilla roolivalinnoilla. Richard Gere on Edward, joka poimii Hollywood Boulevardilta matkaansa korkosaappaissa harppovan Vivianin, eli Julia Robertsin. Kemiat kohtaavat, ja muunnelma Pygmalion-näytelmän ja My Fair Lady -musikaalin teemoista voi alkaa. Timantit ja oopperat odottavat. (USA 1990)

Ystävänpäivä

Sub klo 21.00





Pretty Womanin Julia Roberts ja ohjaaja Garry Marshall kohtasivat Rakkautta vain -jäljitelmässä, jossa ystävänpäivä yhdistää liudan losangelesilaisia ihmiskohtaloita. Myös Jamie Foxx ja Anne Hathaway osallistuvat pintaliitoon. (USA 2010)