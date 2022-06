Kun läntisen maailman katseet ovat viime kuukaudet suuntautuneet Ukrainaan, on Euroopan toisella laidalla kytenyt huomaamatta. Vanhat haavat ovat alkaneet avautua uudestaan, vaikka väkivaltaisuuksista ja vihanpidosta on aikaa yli kaksi vuosikymmentä. Brexit on saanut Pohjois-Irlannin rauhan kiikkerän veneen keikkumaan aallokossa, jonka suuntaa tai voimakkuutta on vaikea ennakoida.

Ensimmäisiä merkkejä muutoksesta nähtiin vuosi sitten keväällä, kun huhtikuussa 2021 Pohjois-Irlannissa leimahtivat pahimmat väkivaltaisuudet sitten vuonna 1998 solmitun rauhansopimuksen.